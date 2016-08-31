只剩幾週可活 癌末男迎娶女友圓夢
美國1名性命僅剩幾週的癌末病患，在慈善組織協助下與女友步上紅毯，實現他臨終前的最後心願。
美聯社引述每日新聞報（Daily News Journal）報導，26歲的福特（Chris Ford）與22歲的魏斯默（Nicole Wismer）原預計在10月結婚，不過當醫師告知福特他可能無法撐到那天時，兩人將典禮提前移至本月28日舉行。
福特與魏斯默去年生下1名小男嬰不久，福特即被診斷出患有病變於口腔及喉嚨的鱗狀細胞癌。
英國「每日郵報」（MailOnline）報導，兩人的醫療帳單堆積如山，納希維爾1間非營利組織伸出援手，替他們尋找願意協助婚禮進行的志願者。
新娘魏斯默說：「在一起多久並不重要，情況也不要緊，也不該要緊，因為我太愛他了。」
儘管狀況日益虛弱，福特仍能在婚禮結束後與新婚的妻子在禮堂內，甜蜜共舞。（譯者：中央社周莉芳）1050831
(中央社)
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