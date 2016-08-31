徐光曦請辭 童振源：林全第一時間得知

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行政院發言人童振源今天表示，兆豐金融控股股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司董事長徐光曦請辭，行政院長林全第一時間得知。

童振源上午表示，林全在第一時間得知徐光曦請辭。媒體追問是昨天或今天，童振源僅表示「在（請辭消息）發布前」。

童振源表示，針對兆豐案，行政院副院長林錫耀主持的督導小組上午9時30分召開會議，有4名委員參加，包括前民間司改會執行長高涌誠、前土地銀行董事長吳繁治、前第一銀行董事長張兆順、永社理事長陳傳岳，以及法務部、金管會及財政部官員。

童振源轉述，會中知道徐光曦請辭，有對此進行討論。

他表示，會中也建議未來要檢討兆豐金控董事會功能，希望能讓董事發揮更大功能，同時也給予董事更大責任。此外，針對公股董事部分，建請未來公股必要時要改派，強化兆豐金控公司的治理功能。1050831

(中央社)