徐光曦請辭 童振源：林全第一時間得知
行政院發言人童振源今天表示，兆豐金融控股股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司董事長徐光曦請辭，行政院長林全第一時間得知。
童振源上午表示，林全在第一時間得知徐光曦請辭。媒體追問是昨天或今天，童振源僅表示「在（請辭消息）發布前」。
童振源表示，針對兆豐案，行政院副院長林錫耀主持的督導小組上午9時30分召開會議，有4名委員參加，包括前民間司改會執行長高涌誠、前土地銀行董事長吳繁治、前第一銀行董事長張兆順、永社理事長陳傳岳，以及法務部、金管會及財政部官員。
童振源轉述，會中知道徐光曦請辭，有對此進行討論。
他表示，會中也建議未來要檢討兆豐金控董事會功能，希望能讓董事發揮更大功能，同時也給予董事更大責任。此外，針對公股董事部分，建請未來公股必要時要改派，強化兆豐金控公司的治理功能。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。