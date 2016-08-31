劉亞樓舊居被拆 陸11人被究責
中共「開國」上將劉亞樓的舊居被拆毀一事持續發酵，11名官員近日被追究責任，有人被撤職，但大多數人被行政處分。
大陸澎湃新聞今天報導，劉亞樓舊居等7處不可移動文物遭嚴重破壞後，中共哈爾濱市紀律檢查委員會與哈爾濱監察局展開調查，追究11名相關責任人。
其中，雙城區徵收辦公室主任陳子彪被撤職、副主任王雲生被記過；雙城區住房與建設局副局長孟憲博受到行政記過處分、另1名副局長陸明久被行政警告。
此外，雙城區文物管理所所長及副所長張濤、文物保護部部長陳勇、雙城區文體廣電局局長等人，也大都受到行政警告處分。
劉亞樓位於哈爾濱雙城區的舊居早被列為文物保護單位，但於6月底被某企業的施工隊拆除，事件日前經媒體報導後，引起不滿。
據報導，當天負責拆除行動的人也被檢察機關逮捕，正接受調查。
1955年，解放軍首次實行軍銜制，包括劉亞樓等55名將領被授予上將軍銜，他們被稱為「開國上將」。
劉亞樓曾任解放軍空軍司令員，國防部副部長等，於1965年病逝，年僅55歲。1050831
(中央社)
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