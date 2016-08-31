林務局分站長涉盜伐 法院裁20萬交保
南投檢警查獲以張姓男子為首的盜伐集團，查出林務局張姓分站長等人涉嫌掩護張男等人盜木，張姓分站長遭法官裁定20萬交保。
南投檢警查出，張姓男子為首的盜伐集團，以道路修復工程為掩護，涉嫌買通杉林溪遊樂區員工以及林務局人員，檢警昨天兵分多路，前往拘提張姓男子等人，同時搜索林務局杉林溪分站等多個地點。
檢警表示，張姓男子承攬森林遊樂園以及林區步道修復工程，並和林務局以及園區人員串通，以工程為掩護盜伐珍貴林木，再將林木運到自家倉庫，伺機向下游的工廠以及藝品店出售。
由於涉案人員中有林務局杉林溪分站的張姓分站長，檢警訊後，以有串供滅證之虞，向法院聲請羈押，不過南投地方法院今天上午作出裁定，張姓分站長以新台幣20萬元交保。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。