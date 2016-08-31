林務局分站長涉盜伐 法院裁20萬交保

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南投檢警查獲以張姓男子為首的盜伐集團，查出林務局張姓分站長等人涉嫌掩護張男等人盜木，張姓分站長遭法官裁定20萬交保。

南投檢警查出，張姓男子為首的盜伐集團，以道路修復工程為掩護，涉嫌買通杉林溪遊樂區員工以及林務局人員，檢警昨天兵分多路，前往拘提張姓男子等人，同時搜索林務局杉林溪分站等多個地點。

檢警表示，張姓男子承攬森林遊樂園以及林區步道修復工程，並和林務局以及園區人員串通，以工程為掩護盜伐珍貴林木，再將林木運到自家倉庫，伺機向下游的工廠以及藝品店出售。

由於涉案人員中有林務局杉林溪分站的張姓分站長，檢警訊後，以有串供滅證之虞，向法院聲請羈押，不過南投地方法院今天上午作出裁定，張姓分站長以新台幣20萬元交保。1050831

(中央社)