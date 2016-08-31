心肌梗塞電擊22次 澳門男奇蹟救活

澳門李姓男子到台南參加足球賽，突然急性心肌梗塞休克，到院時已無生命跡象，經心臟電擊 22 次，搶救後竟未變成植物人或有記憶缺損，6 天後返家，被視為奇蹟案例。

台南市立醫院急診室主任陳寶田今天指出，56 歲李男是澳門開心足球隊員，8 月 21 日因急性心肌梗塞休克送醫時，已無生命跡象，但和死神拔河 20 多分鐘後，醫護人員硬生生地將他從鬼門關拉了回來。

一般人在這種狀況下，即使是被救回來，也可能變成植物人或記憶缺損、喪失記憶，李男卻沒有異狀，8月 26 日出院返回澳門，陳寶田認為主因之一是當時李男倒下時，身旁有緊急救護技術人員，持續施以心肺復甦術及AED(自動體外心臟去顫器）。

台南市立醫院心臟內科醫師方慶章表示，李男有高血壓，未按時吃藥，心血管有 3 處阻塞，才造成急性心肌梗塞，急救後施以心導管手術，李男清醒後對答如流，記憶也沒受影響，算是奇蹟案例。

李男說，他每天都有運動習慣，自己也知道患有心血管疾病，卻沒留意，他非常感謝台南市立醫院將他從鬼門關前搶救回來，這次真的是永生難忘的台灣行，未來會好好注重自己的健康。1050831

(中央社)