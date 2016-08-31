川普證實 發表移民演說前將先赴墨西哥
美共和黨候選人川普（Donald Trump）宣布，明天將至墨西哥與總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）會面，兩人會面數小時後，川普就要在亞利桑那州發表備受關注的移民演說。
法新社報導，川普推文：「我已經接受墨國總統潘尼亞尼托邀請，非常期待明天與他會面。」
川普一直以來不斷攻擊非法穿越美墨邊界的非法移民，宣稱將實施嚴格移民政策，其政見主軸之一就是把非法移民驅逐出境。
今天早先「華盛頓郵報」（Washington Post）引述熟悉這項討論的消息人士，指川普出訪尚未底定，且川普陣營也未對外公告，如今川普的貼文已證實此事。
美國有線電視新聞網（CNN）先前報導，潘尼亞尼托公開1份聲明，指他已邀請川普與民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）至墨西哥跟他會面，但「目前不確定這項會面是否能夠成行」。（譯者：中央社許湘欣）1050831
(中央社)
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