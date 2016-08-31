拍賣「最高機密」 諾曼第登陸地圖亮相

這批地圖包含諾曼第沿海5個海灘，像是知名的奧馬哈海灘。（圖/C&T拍賣官網）

下週在英國將有24份最高機密的軍事地圖進行拍賣，這批地圖上記載了當時英軍高層對諾曼第（Normandy）登陸的計畫和佈署，以及德軍所有大西洋沿岸的據點、防禦工事都紀錄的一清二楚，包含最後搶灘登陸的奧馬哈海灘（Omaha Beach）。

據英國每日快報（Daily Express）報導，下週將有24份印有「最高機密」的軍事地圖在英國進行拍賣，這些地圖製於1944年5月19日，包含了所有諾曼第登陸前的規劃和情資。在比例尺為25,000分之一的地圖上，使用3種顏色標記敵軍情資，藍色是已確認的敵軍位置、紫色是未確認的位置而橘色則用於修正位置。地圖範圍包含諾曼第沿海5個海灘，像是被稱為「血腥之地」的奧馬哈海灘（Omaha Beach）。

9月初有24份機密諾曼第軍事地圖將進行拍賣。（圖/C&T拍賣官網）

而製圖的當時，僅有極少數盟軍高階將領和官員能知道這個行動，該行動祕密計畫了2年，包含偽裝成英國廣播公司（BBC）製片人和利用盟軍潛艇偷拍諾曼第海岸全景。負責拍賣的C&T公司（C&T Auctioneers）表示，這批地圖來自一名前盟軍退役高階將領，在計畫結束後將這批地圖收為私人收藏品。

C&T公司的拍賣官提姆（Tim Harper）更激動地表示，「這批珍貴的地圖是目前所知在1944年6月6日諾曼第登陸前的最後一版，數量非常稀少，其內容詳細的不敢置信。我們也是首次獲得如此大量且保存良好的地圖。」拍賣會將於9月7日開始，地圖分為8組拍賣，預計起標價將是2,800英鎊（約台幣11萬元）。

(中時電子報)