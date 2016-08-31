歐盟建軍隊 陸學者：另起爐灶擺脫北約

圖為一名男子手持北約旗幟抗議照。（圖／美聯社）

捷克與匈牙利日前表示，為了加強歐盟的安全，歐盟需要建立一支聯合部隊。而兩國領導人將在9月的歐盟非正式峰會上，就歐盟軍隊這一議題與各國領導人討論。中國大陸《人民日報》則提出疑慮稱，歐盟建立防務一體化的努力由來已久，但這是否表示歐盟將另起爐灶，實現北約以外的安全軍隊。

捷克總理26日表示，他希望將在近期舉行的歐洲理事會期間聽到該領域的首個具體提議。據了解，捷匈提出建立歐盟軍隊的倡議，很有可能得到了德國的支持。中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅表示：「通過東歐國家提出倡議，德國背後支持，拉上其他大國一起，是推動建立歐盟軍隊比較好的方式。」今年7月發佈的德國防務白皮書中，德國呼籲應適時重啟歐洲防務共同體構想，將建立歐洲安全與防務聯盟定為長期目標。應在歐盟層面創建指揮歐盟軍事行動的聯合司令部；有意願的歐盟成員國之間應開展深層次的「永久性防務合作」。

與此同時，歐盟委員會對建立歐盟軍隊也摩拳擦掌，歐盟委員會主席就曾公開表態過，要成立一支歐盟軍隊；且該提議得到了德國國內政要的認同。

據法新社報導，今年目前為止共有1.8萬名難民進入匈牙利，去年有幾十萬難民通過匈牙利和奧地利到達歐洲其他國家。王義桅表示：「捷匈提出建立歐洲軍隊是為了促使歐洲加強邊界管理，打擊非法移民和恐怖主義。歐洲認為是美國造成了難民危機，但美國拍拍屁股跑了，卻由歐洲應對難民危機。」

面對日益嚴峻的恐怖主義威脅和難民危機，北約已經越來越無法滿足歐洲的安全需求。據《金融時報》報導，歐委會主席稱，北約為歐盟提供的保護並不充分，歐盟軍隊將讓歐洲在歐盟成員國或鄰國的和平受到威脅時，做出更可靠的回應。。

雖然如此，但歐盟要另外建立軍隊並非易事，如何說服歐盟各國接受歐盟軍隊仍是一項艱巨的任務。據德國《德國新聞》雜誌所做的一項調查顯示，即使是在德國，也有46%的人反對歐盟聯合軍隊。因此歐盟要想真正另起爐灶，建立北約以外的軍隊是很困難的。

(中時電子報)