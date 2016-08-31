方志友藍白配甜勾布魯斯 老公楊銘威說話了！

方志友白配甜勾布魯斯，喊話老公「不小心」。（圖／取材自方志友臉書）

方志友與楊銘威育有愛女Mia，一家3口幸福模樣深植人心。（圖／本報系資料照片）

方志友與楊銘威因戲劇《愛上兩個我》結緣，兩人婚後育有愛女Mia，升格組成一家3口，幸福模樣深植人心，不過近日方志友曬出與布魯斯身穿藍白配情侶裝，喊話老公是「不小心」，隨後楊銘威現身留言說話了！

方志友與布魯斯不約而同藍白配，兩人甜勾手，穿搭彷彿是情侶裝，方志友也向楊銘威喊話「誤，sorry...不小心藍白配了XD」，引發網友熱議，當心楊銘威打翻醋罈子，隨後楊銘威也現身留言：「我知道妳們是好姐妹」，語氣帶點醋味又逗趣，夫妻互動超甜蜜。

(中時電子報)