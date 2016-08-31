鐵人三項天降飛鹿 撞翻自行車選手

選手尚恩在挑戰山路自行車10公里項目時，被突然從路旁竄出的鹿一頭撞上。(中新網)

尚恩被撞倒後忍痛完成賽事，他慶幸自己有佩戴安全帽，才不至於太慘烈。(中新網)

愛爾蘭都柏林日前舉行鐵人三項比賽，在10公里自行車項目，正當大夥急速往前衝時，路邊突然竄出鹿群，第1隻靈敏地從空中飛越選手們，不過第2隻就沒那麼順利，直接撞上行進中的尚恩(Shane OReilly)，害他當場摔得四腳朝天，但尚恩忍痛迅速爬起，最後以2小時35分的成績順利完賽。

據《中新網》報導，完成鐵人三項，享受賽後成就感是許多人的目標，不過尚恩對於鐵人三項的回憶恐怕充滿陰影。尚恩事後表示，幸好有戴安全帽，除了頭和肩膀有點痛之外，其他並無大礙。

剛好捕捉到這一幕的攝影師說，事情發生的實在太快，從沒想過竟然會有鹿試圖跳躍過行進中的選手，雖然尚恩摔得有點慘烈，不過他還是很慶幸自己拍下這經典瞬間。

(中時)