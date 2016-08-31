染髮前3天別洗頭 醫：一樣傷頭皮

染髮前，美髮師常叮嚀「染前3天別洗頭」，頭皮分泌的油脂會形成保護膜，避免頭皮刺激、受傷。皮膚科醫師今天表示，光是短短幾天，頭皮油脂不可能厚到可保護頭皮。

台北長庚醫院皮膚科系主治醫師黃毓惠今天受訪時表示，現代人不論年輕、老人都習慣染髮，即便沒時間上美髮院補染頭上的「布丁」，到賣場、藥妝店等也可輕易買到染髮劑。

黃毓惠說，近年正夯的「泡泡染」，宣稱只要把泡泡抹到頭髮上，像洗頭一樣輕鬆染髮，導致部分民眾真的把泡泡染當洗髮精、天天使用，她呼籲千萬別這麼做。

黃毓惠表示，多數染髮劑都含有容易引發過敏的「對苯二胺」（P-Phenylenediamine，簡稱為PPD），即便沒有PPD，也有雙氧水等刺激性物質，一旦接觸到頭皮可能引發紅腫、搔癢等刺激反應，甚至會引起過敏。

為了保護頭皮，不少美髮師建議「染前3天別洗頭」，頭皮分泌的油脂會形成保護膜，可避免頭皮刺激及受傷，但黃毓惠表示，光是短短幾天，頭皮油脂不太可能厚到可保護頭皮，是沒根據的說法。

不想傷頭皮又怕過敏，坊間傳聞可用咖啡、檸檬、指甲花、啤酒等天然物質DIY染髮，是否真的可行？

黃毓惠說，頭髮之所以能上色，必須先讓頭髮的毛鱗片打開、脫色後，化學染劑才能進入頭髮改變顏色；天然染劑只是將物質的色素附著在頭髮表層，一旦用水、清潔劑洗就會洗掉，不但效果不好也有過敏風險，建議凡是宣稱「純天然」的染髮劑都別輕信。

黃毓惠呼籲，購買染髮劑時應選擇有衛福部許可證字號及完整標示的產品，染前確保頭皮沒有傷口，並且做皮膚過敏性測試，48小時後皮膚無異常再染，染的過程中染劑盡量不要接觸頭皮，也別將染髮劑用於染眉毛、睫毛、鬍子等部位，避免接觸到眼睛及嘴巴，造成刺激。1050831

(中央社)