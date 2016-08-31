張景森：導遊不需國家考試

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

行政院政務委員張景森今天參加交通部觀光局的「前瞻規劃．大步向前」觀光論壇表示，得知導遊需國家考試時相當訝異，制度有問題。導遊雖需旅遊專業，但不等於需要國家考試。

他說，國家考試常考用不合宜，應依旅行業需求，訂定相關管理辦法。

張景森表示，對目前觀光業屬高度管制行業感到奇怪，晶圓業、機械業都沒這樣管制，他贊成觀光業要鬆綁。

目前已開放泰國及汶萊訪台旅客免簽證，他說，台灣對東協國家都應開放旅客訪台免簽。1050831

(中央社)