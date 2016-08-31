向國軍致敬 義美食品推出「4重頌」活動

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9月3日適逢軍人節，義美食品感謝保家衛國辛苦的國軍特別推出「4重頌」活動，活動期間僅限9月3日軍人節當天，活動門市為全國義美門市(高雄港町除外)。

4重頌，第一頌為著國軍軍裝至義美門市即贈送烘黃豆或烘黑豆，第二頌為持軍人身分證等相關證件，或軍人著正式軍裝至全國義美門市可享義美自製品9折優惠，第三頌持義美食尚卡，可再享95折優惠，第四頌為紅利點數累積。

(中時)