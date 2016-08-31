皇家對洋基 王建民7上投三上三下

美國職棒大聯盟皇家和洋基今天交手，比賽一度因雨暫停，皇家投手王建民7局上繼續投球，回穩投出三上三下，目前皇家3比4落後。

王建民在6局上皇家2比4落後時登板，雖然一度有失分危機，所幸順利化解沒有掉分。

6局下皇家追回1分，代表追平分的跑者凱恩（Lorenzo Cain）也一度攻上三壘，接著莫拉萊斯（Kendrys Morales）因觸身球上一壘，但下一棒培瑞斯（Salvador Perez）擊出雙殺打，皇家在6局下追成3比4。1050831

(中央社)