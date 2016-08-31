當選花蓮市長 魏嘉賢：不會安排自己人
花蓮市長補選結束，國民黨候選人魏嘉賢勝出，花蓮縣選舉委員會主委謝公秉今天頒發當選證書予魏嘉賢。魏嘉賢說，市公所人事安排不會有所謂自己的人馬，適才適用。
花蓮市長缺額補選，魏嘉賢擊敗主要對手民進黨候選人張美慧，周刊報導，獲勝關鍵是花蓮縣長傅(山昆)萁在最後20天幕後操盤。對此，魏嘉賢受訪表示，大力助選的是立委徐榛蔚，感謝徐榛蔚的幫忙。
至於上任後的人事布局，魏嘉賢說，沒有所謂的自己的人馬，有能力的人才仍會沿用，但市公所人事還是會進行微調。上任後首要工作在於花蓮市重慶市場的重整，及爭取預算加強花蓮市的基礎建設。1050831
(中央社)
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