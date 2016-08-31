黨產委員會揭牌 國民黨：綠色分贓
不當黨產處理委員會今天揭牌，中國國民黨質疑委員會從上到下一片綠油油，綠色分贓的人事安排，為民進黨服務，將國民黨當政治提款機，呼籲重組委員會。
國民黨文化傳播委員會副主委唐德明上午召開記者會表示，不當黨產處理委員會幕僚作業人員大量用民進黨黨工與助理，從上到下一片綠油油，委員會功能在清算、鬥爭國民黨，轉型正義只是笑話。
他表示，委員會為民進黨服務，將國民黨當政治提款機；國民黨呼籲重組委員會，遵照黨產條例超乎黨派的規定，不要以意識形態主導。
國民黨文傳會副主委胡文琦說，希望不當黨產處理委員會主委顧立雄公布黨產委員會成員的薪資與背景，以昭公信，否則綠色分贓的人事安排，只是出口轉內銷，圖利自己人，都是「小肥貓」。
他並呼籲顧立雄迷途知返，若認為自己所做是對的，希望顧立雄支持國民黨的釋憲案。
胡文琦說，凡走過必留下痕跡，不當黨產處理委員會是被利用的政治打手，政黨輪替後，或民主政治成熟後，國民黨不排除追究這些打手可能的民、刑事、行政責任。1050831
(中央社)
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