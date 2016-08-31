MLB》薛爾瑟8局11K 國民對費城人8連勝

國民先發薛爾瑟主投8局失2分，送出11次三振，拿下本季第15勝。（美聯社）

華盛頓國民31日客場出戰費城費城人，薛爾瑟(Max Scherzer)雖然5局無安打破功，但主投8局只失2分，送出11次三振，帶領球隊以3比2擊退費城人，拿下對戰8連勝，並繼續坐穩國聯東區龍頭。

國民打線在首局就靠丹尼墨菲(Daniel Murphy)和哈波(Bryce Harper)的兩支二壘安打先馳得點，拉莫斯(Wilson Ramos)再補上安打多添1分，第4局薛爾瑟則在一、三壘有人時，成功執行犧牲觸擊，幫自己送回寶貴的1分。

薛爾瑟前3局就送出6次三振，前5局僅讓費城人因一次保送上壘，但6局下面對首名打者蓋爾維斯(Freddy Galvis)就被敲出二壘安打，無安打比賽破功，第7局被賀瑞拉(Odubel Herrera)掃出第2支安打後，再被霍華(Ryan Howard)轟2分炮，但隨即回穩，第9局麥倫森(Mark Melancon)也成功守成。

此戰薛爾瑟先發8局，僅被敲3支安打，失2分，拿下本季第15勝，單場狂賞11K，本季先發28場，其中有12場三振達雙位數，是本季大聯盟最多。

(中時電子報)