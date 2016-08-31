熟齡已婚與父母同住 每5人有1人

內政部今天公布一項數據顯示，全國35歲至54歲已婚仍與父母同住的潛藏可獨立族群逾106萬人，都市化程度較高的6都與父母同住比率較低，反之中南部較高。

內政部指出，潛藏可獨立族群逾106萬人，比率達21.40%，也就是說35至54歲熟齡、有偶人口每5人就有1人與父母同住。

內政部表示，國人因為教育程度提高，34歲前的成年人多為年輕學子與職場新貴所構成，而35歲以後一直到54歲中壯年則處於成家立業階段，經濟能力較趨穩定，因此稱之為潛藏可獨立族群。根據統計，20歲以上成年子女與父母同住者有633萬人，占33.53%，其中潛藏可獨立族群逾106萬人，比率達21.40%。

內政部分析，從直轄市、縣（市）潛藏可獨立族群分布情形觀察，金門縣比率最高為33.79%，主要應是與金門人所享有的福利有關，而雲林縣及嘉義縣分居2、3名，因屬農業縣市，熟齡有偶人口可能因家鄉有田地須耕作，並就近照顧父母，多選擇與父母同住。

內政部說，與父母同住比率最低者分別為基隆市、新竹市及新北市，其中基隆市可能是工作因素而遷往臨近直轄市；新北市則為外地人因工作而遷入，致未與父母同住；而新竹市是因新竹科學工業園區相關產業所提供的人力需求，而吸引青年才子離鄉背景來此求職，進而落地生根，未與父母同住者居多。

內政部指出，都市化程度較高的6都與父母同住比率較低，反倒是苗栗以南的中南部縣市（不含直轄市）排名居高，顯示這些35到54歲的潛藏可獨立族群，選擇與父母同住，應與城鄉差距因素有關。都市化程度較高的城市居民婚後與父母同住的比率較低，也許是都市生活節奏較快，人與人之間關係較為疏離，子女與父母間也較重視個別生活空間之故。

此外，內政部說，南部縣市與父母同住比率較高，則與南部地區住宅型態多屬透天厝有關，居住範圍空間大，又有樓層區隔，子女婚後即使與父母同住一屋簷下，也仍保有自我的一片天地。

內政部表示，這些年長、已婚且社經地位較具基礎，看似較有能力脫離原生父母的潛藏可獨立人口，仍選擇與父母同住，究竟是孝親因素或經濟考量，頗耐人尋味。

為何有這項數據調查，內致部說，這可提供各直轄市、縣（市）政府作為住宅政策方向的參考，亦可作為建商在規劃住宅方案時，從不同的地域型態及文化習俗，推出適合各地民情的住宅類型。1050831

(中央社)