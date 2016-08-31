勵馨V-Men路跑反暴力 黃國昌蔡阿嘎響應
勵馨基金會今天表示，11月19日將舉辦V-Men路跑，今年倡議男性釋放情緒，新科立委黃國昌、網路名人蔡阿嘎也錄製短片和拍照響應V-Men路跑。
勵馨基金會今天舉行「男人有淚我最愛，V-Men路跑」記者會，邀請宏觀電視主播劉傑中和新北市警察代表與會，訴說男性的眼淚故事，並宣布於11月19日在新店碧潭舉辦V-Men路跑，會場將設置V-Men體驗區活動，並加入新的男裙裝體驗。
宏觀電視主播劉傑中回憶，自己上次流淚是在公司，當新聞快播完前，突然收到警局簡訊通知父親出狀況，他一度懷疑是詐騙，等下了主播台回電，才知道是真的，急著趕回高雄的他，在電梯內遇到長官，談到家裡忍不住一時激動而落淚。
與會的警察代表除了穿著高跟鞋，體驗女性辛苦，也分享自己的眼淚故事。其中一位警員，談到媽媽識字不多，看連續劇時只能用聽的，他們常怕吵到鄰居，就把電視關小聲，而媽媽一邊拿遙控器放大聲量，一邊說著「如果自己也識字該有多好」，讓他聽了既辛酸又難過。
勵馨基金會執行長紀惠容表示，「男兒有淚不輕彈」是傳統印象對男性的束縛，也導致部分男性無法適當處理自己的情緒，甚至將傷害轉嫁到女性、兒童或其他人身上，因此勵馨鼓勵「男人有淚我最愛」，希望男性學會適當地宣洩自己情緒。
勵馨基金會指出，過去V-Men路跑提倡反暴力，今年倡議男性釋放情緒，大方流下男人眼淚，除了插畫家馬修繪製插畫作為V-Men文宣，立委黃國昌、網路名人蔡阿嘎和一休也錄製短片和拍照，響應V-Men路跑，黃國昌也將於路跑當天體驗試穿高跟鞋的活動，歡迎民眾一起響應。1050831
(中央社)
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