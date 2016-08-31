張善政評林全施政 問題在人禍太多

前行政院長張善政(左)31日受訪表示，林全(右)施政滿意度的問題，出在人禍太多與政策延續性低。(資料照片，王英豪攝)

蔡英文總統上任百天，行政院長林全不滿意度暴增，獨派大老吳澧培點名他應該下台，行政院前院長張善政今天（31日）出席「2016新北傳產智慧化高峰論壇」受訪時說，林全施政滿意度的問題，出在人禍太多與政策延續性低。

張善政說，他和林全擔任閣揆時面對的環境不一樣，「我是面對天災，他是面對人禍，人禍需要更高的智慧去解決。」

張善政指出，自己任內遇到的是台南震災、寒害及油輪擱淺這些天災問題，大家比較不會分藍綠，可以同心協力把問題處理好，「所以我比林全幸運，民眾不會對我挑剔太多」，現在新政府上任後面對的問題，大部分都是人禍。

張善政還說，新政府對於政策的延續性偏低，像是包括工業及農業的「生產業4.0」政策不見了，現在變成「五大創新產業」，其實農業也有很多運用資通訊技術的市場空間，很遺憾這部分不見了，「我們廣大的農民也很需要照顧啊」，除此之外，其他很多政策也都沒有延續下去。

(中時)