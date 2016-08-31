交長：陸客減 觀光人數仍有機會達千萬
交通部長賀陳旦今天參加觀光局論壇，他表示，今年陸客來台可能減少60萬人次，但來台觀光國際旅客仍有機會達到1000萬人次。
交通部觀光局舉辦「前瞻規劃．大步向前」觀光論壇，邀請產官學界，討論台灣觀光下一個10年。
賀陳旦致詞時提到，今年陸客來台人數可能會減少60萬人次，因其他觀光市場持續成長，估計到年底，來台觀光的國際旅客，還是有很高機會達到1000萬人次。
賀陳旦對今年台灣觀光總產值也很樂觀，並說將較去年成長3%，約達到新台幣5000億元。
因陸客正持續減少，尤其7月19日發生陸客團火燒車事件後，陸客來台人數下降更明顯。
賀陳旦接受訪時說，他相信陸客團的減少是一時的，像大陸來台自由行人數，7月還是微幅成長，8月才出現下滑，顯示中國大陸的朋友對來台旅遊仍舊嚮往。
賀陳旦相信，目前短期出現陸客對台灣旅遊安全及政治氛圍的疑慮，終究會度過。
他認為，台灣沒有理由因為「一點點小的變化」，看衰整個觀光產業發展，他也呼籲旅遊業者，不要將短期陸客的減少，視為整體產業的危機。
賀陳旦也承諾，對部分因為目前陸客減少而受害的產業「災區」，將協同地方政府一起來幫忙「復舊」。1050831
(中央社)
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