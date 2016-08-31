軍公教上街頭 李來希：長期污名化結果
參與93大遊行的公務人員協會理事長李來希今天表示，軍公教人員會走上街頭，是長期受到污名化的結果，要反污名、要尊嚴，也希望年金可以好好的改，不要有文革式、針對性的改。
監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行；聯盟擬號召10萬人上凱道，抗議軍公教在年金改革議題中遭到抹黑。
李來希今天在立法院受訪時表示，軍公教人員會走上街頭，是長期受到污名化的結果，今天走出來，是要反污名、要尊嚴，也希望年金可以好好的改，但不要有文革式、針對性的改；同時也希望不要把軍公教與勞工對立起來，所以93的遊行是軍公教與勞工，一起上街頭。
李來希說，現在政府一連串的動作，釋放些小恩小惠，本來就該給的錢，就像是年終慰問金，而這也是立法院去年立法院通過的預算案，政府要不要宣布都是要給，而政府本來是5月要宣布，現在拖到8月底軍公教要上街頭了才宣布，是不是原來不想給？
李來希說，政府現在說要給年終慰問金，但已對這政府已經沒什麼信心了，因為在民國101年時，立法院通過的預算案，當時政府5月時說要給，但12月就宣布不給；今天政府8月宣布要給，但不知道12月會不會又收回。
李來希說，「信賴保護」非常重要，因為誠信原則一旦受到侵害，政府機關隨時可以食言，這是不好的，國家應是建立在信賴的基礎上，施政要開大門走大路，不要好施小惠，「今天你丟一塊糖，明天再丟一塊餅乾，後來再給一塊肉，這國家的問題沒完沒了」，希望制度性的來處理相關的制度問題。1050831
(中央社)
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