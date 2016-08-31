基市立游泳池 刷一卡通優惠5元

基隆市政府教育處為推廣「基隆市市民樂學卡」，結合一卡通服務，民眾自9月7日起到年底止，只要以「樂學卡」或一卡通，刷卡進入基隆市立游泳池，即可享有5元折扣優惠。

市立體育場場長郭台英表示，經與一卡通票證公司協調後，市立游泳池每星期二至星期日，也會在現場代售不記名、不貼相片的「基隆市市民樂學卡」，每張票卡新台幣60元，內無餘額，民眾須自行加值。

郭台英指出，9月7日起到年底為止，民眾只要以「樂學卡」或一卡通刷卡進入基隆市立游泳池，即可享有5元優惠，折扣後成人收費45元，學生15元，65歲以上老人可憑證件免費入場。

另外，郭台英也提醒，市立游泳池直到年底前仍接受現場售票及刷卡雙軌並行，明年1月1日起，一律刷卡入場，但因系統問題，游泳池只接受樂學卡或一卡通，其他如悠遊卡暫時無法使用。1050831

(中央社)