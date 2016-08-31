宣傳音樂節 董事長樂團尬唱卓冠廷
中台灣搖滾音樂盛會「山海屯音樂節」將於11月底登場，董事長樂團今天與台中市新聞局長卓冠廷一起尬唱「向前走」後透露卓冠廷唱得比「洪立委」差一點。
被樂迷譽為國內3大音樂節指標之一的山海屯音樂節，將於11月26日及27日在台中洲際棒球場舉行，屆時將有來自8國的95組搖滾樂團同台開唱，卓冠廷上午與董事長樂團一起宣布「2016山海屯音樂節」正式開跑。
邁入第3年的山海屯音樂節，去年因為受到蘇迪勒颱風影響，3天活動縮為2天，連續2天的暴風雨，讓現場軟硬體嚴重毀壞，藝人演出時序也大亂，讓主辦單慘賠約新台幣3000萬元，今年市府則加入協助活動的舉行。
上午在台中市政府台灣大道市政大樓舉行的宣傳記者會，董事長樂團訪別邀請卓冠廷上台合唱「向前走」，卓冠廷說，為了上台合唱，他超緊張的，因為他人生中最不會做的事就是唱歌了。
卓冠廷手中拿著小抄邊看邊唱，結束後，大家問董事長樂團給卓冠廷打幾分？董事長樂團沒直接打分數，只透露「唱得比洪慈庸差一點」，現場大家會心一笑。
山海屯音樂節主辦單位指出，今年舉辦日期特別避開颱風季節，而且舞台從去年的4個擴增為6個，其中有3個舞台是免費舞台，讓更多人可以參與這場活動，要讓山海屯音樂節不只是成為台中的活動，更是要成為台灣的嘉年華。
卓冠廷表示，今年山海屯音樂節有來自英美日泰港星澳等地超過95組藝人前來開唱，接力搖滾大台中，預計吸引超過上萬名樂迷熱情參與。1050831
(中央社)
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