新政府官員財申 李永得邱議瑩存款千萬

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監察院今天公布最新一期廉政專刊，客委會主委李永得和妻子邱議瑩申報7筆土地、2筆建物，存款新台幣1071萬餘元，事業投資150萬元。

監察院表示，第14任正副總統已就任，隨第13任正副總統卸職的政務人員，依規定7月20日前向監察院辦理卸（離）職財產申報；新任政務人員則8月20日前辦理就（到）職財產申報。此次申報資料，新任官員並不多。

根據財產申報資料，李永得與妻子、民進黨立委邱議瑩申報土地3筆，建物2筆、日產汽車1輛、存款1071萬2881元、有價證券3120元、保單9筆、事業投資150萬元和債務643萬6719元；信託部分，土地有4筆，國內上市股票有114萬1460元。

國安會副秘書長陳文政申報土地1筆、建物4筆，都位於北投區溫泉段，存款新台幣603萬餘元、有價證券3萬8610元。

銓敘部政務次長林文燦與妻子申報16筆土地、8筆建物、有價證券97萬1172元、裕隆汽車1輛，債務達3302萬4640元；公共工程委員會副主委高福堯申報4筆土地、6筆建物、Lexus汽車1輛、存款286萬9851元，保單10筆，事業投資382萬餘元，但債務也有3200萬，主要是房屋貸款。

行政院人事行政總處人事長施能傑申報土地6筆、建物5筆，存款792萬餘元、有價證券570萬元，黃金存摺42萬3360元，但負債也有1098萬餘元。 農委會副主委陳吉仲申報2筆土地、建物4筆，存款65萬餘元，債務301萬餘元。1050831

(中央社)