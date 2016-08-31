許厝分校遷校風波第3天 環署進駐六輕稽查

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許厝分校遷校風波第3天，環保署進駐六輕稽查。（張朝欣攝）

麥寮鄉橋頭國小許厝分校學童，31日仍未依教育部決定前往橋頭國小上課，60名學童仍舊到分校。環保署與縣環保局則派員長期進駐六輕，針對氯乙烯(VCM)進行聯合稽查。

許厝分校鄰近台塑六輕，學童尿液中VCM(氯乙烯)代謝物TdGA(硫代二乙酸)偏高，22日行政院決定將學童遷至豐榮國小，29日教育部提出遷至橋頭國小新方案，但家長還是把孩子送到分校。

今天共有60名孩童到分校，在志工帶領下進行團康活動，學童們開心表示，在學校玩了3天，明、後天還要去嘉義、斗南戶外教學，比放暑假還好玩。

家長說，與中央、縣府經過3天溝通協調，有些家長已經考慮要讓孩子回橋頭國小上課，因為分校沒有老師，孩子的學習進度已落後3天，長期下去也不是辦法。

環保署與縣環保局為了釐清許厝分校汙染源，今天共同派員前往六輕聯合稽查，並準備各種精密儀器，長期進駐六輕廠區。

縣環保局副局長張喬維表示，此次首度啟用攜帶型監測設備「氣相層析儀」，可以在15分鐘內檢測出80餘種揮發性汙染物，是稽查汙染源的最新利器。

(中時)