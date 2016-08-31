國防部：共軍已有封奪我外島戰力

我要評比

國防部5年兵力整建及施政計畫報告指出，目前共軍已具封奪我外、離島登陸戰力。圖為解放軍第一軍團的火箭炮實彈射擊，射程可從福建平潭島覆蓋台灣新竹附近。（摘自中國軍網）

國防部今日中午送達立法院的「國防部5年兵力整建及施政計畫報告」指出，目前共軍已具封奪我外、離島登陸戰力。在「遠戰速勝、首戰決勝」指導方針及「損小、效高、快打、速決」的用兵理念，就現階段作戰能力，未來中共將採逐步升級、遞增加度模式犯台。

對於共軍犯台模式，報告指出，共軍將採「聯合軍事威懾」、「聯合封鎖作戰」、「聯合火力打擊」、「奪占外島作戰」等4種模式犯台。

國軍的兵力整建規畫部分，國防部將以「強化資訊作戰能力」、「匿蹤、無人化、精準彈藥葯前瞻發展」、「提升彈道飛彈防禦能量」、「強化敵飛彈突擊下之高存活戰力」、及落實「國防自主」，啟動「國艦國造」及「國機國造」為整建方向。

報告書指出，觀察共軍年來戰訓活動，對台針對性軍事習實未稍減，更要求全軍在「複雜電磁環境」、「聯演聯訓」架構下，藉「以戰代訓」手段從事各項實兵練練，凸顯共軍備將對台軍事鬥爭列入經常性戰備。

(中時)