鳳山五甲台電宿舍拉瓦克部落保留戶 暫時安頓鳳山區福祥街火災戶

高雄鳳山區福祥街30日凌晨發生大火，部分受災民眾急需緊急安置，高雄市政府原住民事務委員會第一時間配合鳳山區公所緊急安置需求，提供拉瓦克鳳山五甲台電宿舍保留戶，暫時供受災民眾棲身及安頓之處所，後續由區公所及社會局協助關懷慰問事宜。

市府原民會表示，位於鳳山五甲台電宿舍的修繕工程，由市府都市發展局於7月完成修繕後，原本將提供25戶拉瓦克部落居民安遷使用，相關設施、設備完善，可隨時提供部落族人入住，提供住民安全舒適的環境，希望讓住民有更好的生活環境，延續部落精神，但目前族人尚有考量暫不入住，市府本於尊重住民意願目前仍保留中。未料鳳山福祥街發生火災,基於市府一體不分族群解決市民緊急災害事件，將暫時提供予有緊急安置需求的鳳山福祥街火災戶，並成立專責對口配合鳳山區公所協助火災戶入住事宜。

鳳山五甲台電宿舍由市府都發局向台電公司合作，將位於高雄市鳳山五甲社區55戶台電宿舍做為公共出租住宅，經完成首批25戶的修繕工程後，將提供拉瓦克部落的原住民入住。住宅周邊生活機能頗佳，有幼兒園、中小學、市場、公園綠地及停車場等公共設施。單戶面積15坪，格局為2房2廳，已完成老舊管線抽換、冷氣安裝、更換全新廚具與衛浴設備，也提供床組、客廳桌椅等基本家俱，是全國首創由高雄市政府當房東，代管公有閒置市區資產提供做為社會住宅。

(中時)