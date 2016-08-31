Afternoon Tea推出「秋季限定料理」
夏日高溫漸褪，天氣轉微涼入秋之際，午茶品牌Afternoon Tea推出5道「秋季限定料理」，包括野菇雞肉牛肝菌奶油燉飯、義式香料漢堡排佐西西里燉菜、葡萄提拉米蘇慕斯塔、南瓜甘栗奶油蛋糕、巧克力奶茶阿芙佳朵，期間限定9月1日至11月2日止。
此次Afternoon Tea強調以濃厚味覺傳達秋季主題，更以深受民眾喜愛的義式風味為主軸推出飲品類「巧克力奶茶阿芙佳朵(Affogato)」。阿芙佳朵(Affogato)為義大利語淹沒之意，其中包含義式濃縮咖啡及冰淇淋，為了增加甜味常會加入焦糖。Afternoon Tea特別將濃縮咖啡更換為巧克力風味奶茶，搭配香草冰淇淋、巧克力奶油，並加入橙瓣、巧克力玉米脆片創造出全新口感，喜愛嚐鮮的民眾可不要錯過喽!
(中時)
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