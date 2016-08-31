兩岸武術交流高地，武當山玉虛宮根基深

夕陽餘暉襯托出位於武當山玉虛宮洗盡鉛華的滄桑百年歷史（王雅芬／攝）

近百名中外學生們在玉虛宮廣場前一字排開蹲馬步、練拳。（王雅芬／攝）

袁師懋道長表示，從1994年起兩岸有關太極武術的交流頻繁，他個人曾訪問過台北、台中、台南等地的武術館。（王雅芬／攝）

位於武當山旅遊經濟特區的玉虛宮一景。（王雅芬／攝）

第十屆海峽兩岸媒體荊楚行活動，8/29-30日一行二十多人造訪位於湖北省十堰市武當山旅遊經濟特區的道教聖地武當山，為於南山腳下夕陽餘暉下的玉虛宮（全稱玄天玉虛宮），與北京太和門太和殿的耀眼宏偉神韻相似，在明朝遺留下來的宮殿前的廣場，巧遇武當山道家傳統武術道館館長袁師懋道長身著白袍帶領近百名中外學生們一字排開蹲馬步、打著太極拳，為中華傳統武術文化默默紮根。

學習傳統武術25年的武當三豐派第15代傳人，袁師懋道長說：兩岸的太極武術皆源於武當山，也曾多次參與兩岸武術交流，希望未來能有更多的機會推廣有系統性的武術課程。台灣民眾若要來武當習武，男女皆可，年齡13-14歲最佳，必需在20歲以下，一天練習7-8小時，也至少要5年才能小有基礎。

玉虛在道教中指玉帝居住的地方，玉虛宮始建於明永樂年間，現存建築遺址主要為二道長1036米的宮牆、兩座碑亭、五座殿基，以及清代重建的父母殿、雲堂還有東天門、西天門遺址，屬武當山建築群中最重要的宮殿之一，歷經年代啃噬及洪水的破壞，重新修復後的玉虛宮如僅剩一片渾厚凝重的宮牆能看出原建築歷史的原貌。

(中時)