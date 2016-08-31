公民團體赴民進黨與總統府 抗議陳菊

由19個社團組成的「高雄公民大聯盟」今天赴民進黨中央抗議。他們說，近年高雄陸續爆發迫遷、抗爭事件，高雄市長陳菊「鴨霸」，毫無謙卑，眼中只有權力，沒有百姓。

對此，高市府回應說，旗山大溝頂、果菜市場、拉瓦克部落等議題，都是這座城市數十年發展所遺留下來的問題，為了讓城市更安全，作為一個負責任的政府，縱然知道會面對各種壓力，高市府仍選擇承擔及處理，因為如果現在不做，未來五十年也不會被解決。

百餘位抗議民眾除了赴民進黨中央1樓召開記者會，稍後並轉往總統府前凱達格蘭大道抗議。

由高雄市公民監督公僕聯盟、彩色頁女性願景協會、人民民主陣線、消防員工作權益促進會等19個社團組成的「高雄公民大聯盟」今天在民進黨中央前上演行動劇；抗議人士扮演總統蔡英文，喊「謙卑、謙卑、再謙卑」；扮演陳菊角色的陳情民眾反諷是「遷悲、遷悲、再遷悲」。

公民團體高呼「假民主、真獨裁」，要求「資訊公開、公民參與」，「反迫遷、反污染」。

他們指出，近年來，高雄各地陸續爆發20多起迫遷、環保抗爭事件，包括，震南鐵線公司酸洗廠爭議案、拉瓦克聚落迫遷案、大溝頂徵收案、三民果菜市場迫遷等。

陳情團體說，高雄市政府回應抗爭的方式，如果不是變相的恐嚇威脅，便是扭曲抹黑；對人民「資訊透明，公民參與」的訴求，若非相應不理，便是虛與委蛇。

他們說，大大小小的石化工廠仍在高污染區擴張，台糖的優良農地，竟核准蓋鐵線酸洗工廠；旗山區的農地，放任中鋼企業傾倒有毒廢爐渣；日常污染量最嚴重的大林蒲地區，仍推動多項加重污染的開發案。

陳情民眾說，蔡總統當選後，要求黨內「謙卑、謙卑、再謙卑」，又強調民進黨是最會溝通的政黨，然而「民進黨南霸天」陳菊似乎沒有聽進去。

他們呼籲蔡總統要求陳菊，針對目前人民的抗爭案件，立即停止執行之前公告的強拆指令或開發指令；針對目前或未來的人民抗爭案件，尊重各利害關係人權益，公開相關政策資訊，並建立公民參與決策的機制。

對於抗議，高雄市政府回應說，絕對遵守行政透明，部分不同意見的聲音高雄市政府都予以尊重，但在地盼望建設、改變的民意也須被重視。1050831

(中央社)