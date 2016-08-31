苗縣議員帶K毒質詢 繳罰款2萬元

民進黨籍苗栗縣議員謝芳紋於開議期間，攜帶毒品K他命進入議場質詢，違反毒品危害防制條例，遭到處罰並採尿化驗，雖然結果為陰性反應，但今天還是繳交新台幣2萬元罰款。

謝芳紋上午11時許，帶著2萬元前往苗栗縣警察局繳交罰款，因5月份議會總質詢時，她在議場上拿出一小包白色結晶顆粒物，直接說明這是和友人前往KTV唱歌時，撿到的「K他命」。

謝芳紋想要凸顯毒品氾濫的議題，要求教育處、警察局加以重視、加強查緝，警方經過檢驗發現謝芳紋所拿出的確實為毒品K他命，重約0.97公克，已違反毒品危害防制條例第11條規定，持有3或4級毒品淨重20公克以下，處行政罰新台幣1至5萬元，因K他命屬3級毒品，無故持有初犯裁罰標準為2萬元。

警方第一時間製作謝芳紋筆錄外，並依法加以採尿化驗，雖然化驗結果為陰性反應，但還是必須繳交罰款，謝芳紋表示，當時是為了呼籲民眾重視毒品問題，這幾個月下來，警方確實已做的「很好」。

謝芳紋說，質詢完之後還是有前往KTV唱歌，發現真的改善很多，「都沒有聞到味道」了，因此儘管繳交2萬元罰款，畢竟是「白花花的銀子」會心痛，「但是不後悔」。

苗栗縣警察局刑警大隊大隊長謝有筆表示，105年青春專案，針對施用和持有毒品部分，就查獲28件29人，轉讓販賣部分也有12件13人，超過警政署核定目標達362%，在查緝毒品方面不遺餘力，至於謝芳紋，除繳交罰款外，還要參加法治教育講習6小時。1050831

(中央社)