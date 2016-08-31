台南稻田彩繪 有請蛋黃哥當主角

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「台南好米季」將於10月8日在柳營區太康有機農業專區舉行，今年的稻田彩繪活動將以「蛋黃哥」擔任主角；柳營區農會特別舉辦有獎徵答，猜猜蛋黃哥會以哪種姿勢亮相。（柳營農會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 105年8月31日

「台南好米季」將於10月8日在柳營區太康有機農業專區舉行，今年的稻田彩繪活動將以「蛋黃哥」擔任主角；柳營區農會特別舉辦有獎徵答，猜猜蛋黃哥會以哪種姿勢亮相。

2016台南好米季由台南市農業局、柳營區公所，柳營區農會合辦，取得日本三麗鷗公司授權，將以紅透半邊天的「蛋黃哥」為彩繪稻田主角，並推出蛋黃哥限量農產商品。

主辦單位指出，蛋黃哥彩繪稻田面積約1.2公頃，由紫、白、黃、綠、黑5種彩稻顏色組成；前幾天剛剛插秧，生長期約110天，過一陣子就會有壯觀的彩繪稻田可欣賞。

柳營區農會總幹事陳右欣表示，這次活動前特別邀請民眾一起到官網上參與有獎徵答，讓大家一起猜猜蛋黃哥到底會在稻田裏做些什麼事情？猜對的民眾將可獲得蛋黃哥限量精美小禮物，也請大家一起期待。1050831

(中央社)