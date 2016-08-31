撇提名爭議 趙天麟推台日合作氫發電

我要評比

兼任民主進步黨中國事務部主任的民進黨籍立法委員趙天麟今天不談高雄市長提名之爭，暢談台日合作氫發電，推動高雄市產業轉型，也釋兩岸關係善意，敞開大門與中國溝通、交流。

趙天麟3月與台日產業發展促進會共同主辦「氫能城市論壇」倡議氫經濟，推動高雄產業轉型，當時準總統蔡英文、高雄市長陳菊齊聚，趙天麟展現舉辦國際大型研討會實力，引發各界關注。

媒體報導，8月訪日期間，台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷密會子弟兵，解決趙天麟與民進黨籍立法委員管碧玲高雄市長提名之爭。因謝長廷屬意管碧玲，導致趙天麟酒後切割謝長廷。

趙天麟上午受訪說，「沒宣布要參選，外界一直說要參選」。不願也不屑回報導內容，整起事件實在太瞎，內容光怪陸離。

台日合作推動氫能發電最新進展部分，他說，政府對政府窗口已連結，正研議合作，他努力目標是希望就氫能發電、運送與製造等相關議題促成雙方合作。

趙天麟表示， 立法院新會期，能源問題勢必成為焦點。除氫能發電，與氫能發電有關的黑潮發電是台灣獨特發電模式，已進入準備商轉實驗階段，會產生源源不絕的氫氣，可作實質發電功能。

趙天麟表示，如果在近岸，黑潮發電可直接用電纜發電；如果離岸較遠，可用運氫船運送。新會期開議後，希望台日密切合作，趕快做出成績，設定明年有重大進展。

至於是否規劃登陸參訪？他說，目前沒規劃，且民進黨職人員參訪中國，中國不會發簽證，他上次到中國訪問是以海峽交流基金會董事名義才成行。

趙天麟表示，民進黨願意與中國溝通、交流，敞開溝通大門，但不會刻意安排參訪中國大陸。1050831

(中央社)