93遊行前夕 蔡總統下午將發表談話

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退休軍公教團體將在9月3日上街頭抗議，總統蔡英文今天下午將在民進黨中常會前發表談話，據了解，蔡總統將針對年金議題表達意見。

監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行；聯盟擬號召10萬人上凱道，抗議軍公教在年金改革議題中遭到抹黑。

副總統暨國家年金改革委員會召集人陳建仁今天一早先在臉書喊話，強調非針對特定職業進行改革，希望訂定地板原則，每人都得到維持最低生活所需的給付。1050831

(中央社)