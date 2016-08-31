九三軍公教遊行 國民黨團：全力支持
中國國民黨立法院黨團副書記長李彥秀今天針對九三軍公教遊行表示，國民黨全力支持軍公教陳情及合理要求。無論年金改革、年終慰問金，希望新政府朝政策穩定性思考，不要翻轉。
監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率軍公教勞退休團體進行「抗議（總統）蔡英文，霸凌軍公教」大遊行。
李彥秀受訪表示，過去對軍公教年終慰問金及年金方面，最有意見的就是民主進步黨，現在完全執政，或許看事情角度不一樣，但還是提醒新政府，所有職業類別，大家要的是尊嚴及制度穩定性。
她說，有必要傾聽各族群聲音，但政府應思考如何維持制度穩定性，讓國民能信任，否則未來面臨的陳抗事件不會少。如何維持專業與政策穩定性，是新政府最大挑戰。
民進黨籍立法委員陳其邁表示，不同意見表達對整體年金改革方案是好事，政府及民進黨都會尊重，但遊行須有明確訴求贏得人民支持，如果訴求與社會認知不同，恐怕達不到效果。年金改革勢在必行，這是民眾共識 。
他說，改革會有陣痛，充分理解與體諒難免有人受影響，但大家還是要站在總體財政考量，假如不年金改革，政府財政恐怕會有相當大負擔，希望大家體諒政府在改革過程中，針對整體公共利益的考量。1050831
(中央社)
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