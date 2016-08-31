市議員陳明澤疑涉賭 移送檢方不發一語

高雄市議員陳明澤原競選據點後方停車場一處鐵皮屋遭查獲疑開設賭場，警方今天訊後依賭博罪嫌移送陳明澤和把風人員等5人，陳明澤中午送抵高雄地檢署時低頭不發一語。

台灣高雄地方法院檢察署檢察官指揮高雄市政府警察局特勤隊員和督察室人員，昨天深夜前往高雄市湖內區中山二路的陳明澤原競選據點後方停車場一處鐵皮屋，查獲疑開設天九牌賭場，當場有賭客60多人，並查扣賭資，帶回偵辦。

警方訊後，約於中午11時30分將陳明澤等人移送至高雄地檢署，陳明澤對於媒體的發問都低頭不發一語。陳明澤等人由高雄地檢署檢察官駱思翰複訊。檢方表示，陳明澤是否直接涉賭，尚待查證。

陳明澤稍早受訪時表示，那棟房子是父母居住，他的服務處不在這裡。房子是母親在1個月前出租給蔡姓房客要當倉庫使用，用途為何，他不清楚。可能房客認為租金划不來，才讓人在這裡玩牌。1050831

(中央社)