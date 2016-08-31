CM11戰車射擊後砲管斷裂 1士兵眼睛不適就醫

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戰車砲管破裂。(圖/陸軍提供)

（更新 13:55 1駕駛兵眼睛不適就醫）陸軍湖口營區北測中心營區今天上午實施戰力鑑測前試射歸正時，疑發生砲管膛炸意外，現場有1名許姓士兵駕駛手疑因火炮煙塵飛進眼睛不舒服而自行至醫院就診。

陸軍六軍團少將主任簡士偉表示，發生意外的是542旅戰2營，1輛CM11戰車於射擊第2發後，砲管不明原因自砲膛排煙器後方斷裂，而所有戰車於射擊前均已完成車輛、彈藥鑑濾，現同型戰車已奉司令部指示全面停止射擊，並由陸軍專案小組配合司令部專案小組詳查肇因。

陸軍第六軍團表示，本屬542旅戰2營今(31)日於北測中心實施戰力鑑測前試射歸正時，乙輛CM11戰車於射擊第2發後，砲管因不明原因自砲膛排煙器後方斷裂。

第六軍團指出，單位於射擊前已完成車輛、彈藥鑑濾，現同型戰車已奉司令部指示全面停止射擊，由本部專案小組配合司令部專案小組詳查肇因。

這也是繼陸軍564旅一輛CM11勇虎式戰車日前在三軍聯訓基地演訓時，發生翻覆落河的意外，造成４死事件後，再度發生意外事件。

(中時)