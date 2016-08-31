巴布亞紐幾內亞6.7強震 未發海嘯警報

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官員指出，巴布亞紐幾內亞今天發生規模6.7強震，但沒有針對太平洋地區發布海嘯警報。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）指出，這起地震的震源深度估接近500公里，震央在巴布亞紐幾內亞首都摩斯比港（Port Moresby）東北方約900公里。

位在夏威夷的太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）指出：「現有資料顯示，預期不會發生毀滅性的太平洋地區海嘯。」

澳洲地震學家估計，發生在巴布亞紐幾內亞東部新不列顛（New Britain）地區的這起地震規模為6.5。

地震學家巴斯蓋特（Jonathan Bathgate）告訴法新社：「（這起地震）離海岸僅10到20公里，但深度非常深，所以完全談不上是極端地震，也不會有海嘯。」

位在太平洋火環帶（Ring of Fire）的巴紐發生地震很平常。太平洋火環帶是板塊摩擦造成地震活動的熱點。（譯者：中央社何宏儒）1050831

(中央社)