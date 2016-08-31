八二三天人永隔 老兵返英雄島追思排長

八二三砲戰期間被炸雙眼失明的老兵林得祿，今天到太武山公墓追思戰役期間陣亡的排長符國芳，時隔已近1甲子；林得祿說，沒想到有生之年能重返金門，覺得很光榮。

民國47年9月2日八二三戰役期間，隸屬於陸軍第41師123團的林得祿修築砲陣地時，突然遭遇共軍砲火襲擊，雙眼失明左耳失聰，平日與他平時情誼深厚的排長符國芳卻不幸壯烈殉國，埋骨於太武山國軍公墓。

家住嘉義梅山的林得祿，在家人陪同下，昨天抵達金門，在八二三戰史館用手觸摸符國芳的名碑時激動地掉下淚來；今天他再來到太武山公墓符國芳墓前，向老排長獻上一朵鮮菊。

林得祿說，當天接受符國芳指示修築陣地，這天距離自己退伍才1個月又5天。他回憶說，當時排長在陣地上方、他在下面，沒想到砲彈襲來，他醒來之後雙眼已失明，左耳失聰，「後來才知排長陣亡了」。

後來，林得祿輾轉送到台灣就醫，之後返鄉。服役前已有一子的他，與妻子又生了5個兒女。阿祿嬸出外務農，他在家煮飯、養豬，教育兒女。除一女已過世，5名子女中有校長、調查局官員和藝術家，各有成就。

林得祿說，感謝符國芳當年對自己的照顧，沒想到85歲了，還能回到金門，祭拜老長官，覺得很難得、很歡喜，也盼望排長保祐他身體健康。

林得祿除了雙眼失明、左耳失聰，臉上和全身到處是黑點，金防部政戰主任武立文說，那是火藥的殘留。林得祿的女兒林秋子說，父親沒想到有年之年還能重返金門，回到這個改變他整個人生的地方，相當激動。

陪同而來的中正大學中文系教授王瓊玲說，這是林得祿這輩子第二次搭飛機，上一次就是八二三受傷時乘運輸機返台治療。

王瓊玲與林得祿是同鄉，自幼看到阿祿嬸牽著阿祿叔穿過大街小巷，印象深刻，半年前萌生為他們寫書的念頭。4月，王瓊玲到金門擎天廳與明德公園等戰役現場，遙想當年砲戰壯烈場景；同時拜訪耆老，聆聽他們親身歷經戰火的回憶，更帶回一坯古寧頭黃土，送給阿祿叔。

撫摸著來自戰地的黃土，阿祿叔悲從中來，並訴說自己最大的心願是能到老排長靈前，向他致意。金防部得知阿祿叔的故事後，邀請他重返戰地，並為他一圓再見昔日袍澤宿願。

武立文說，他們根據阿祿叔記憶中排長名字讀音與有限的訊息，在茫茫史料中搜尋；最後在金門後備軍人輔導中心大力協助下，終於找到了阿祿叔的排長「符國芳」。

今天祭拜符國芳後，林得祿一時興起，唱起軍歌，女兒和王瓊玲都很驚訝說，沒聽他唱過歌。隨後，金防部陪同林得祿走訪了當年的古崗營區，抒發思念。

金防部每年都會在太武山國軍忠烈祠弔祭八二三英靈，邀請當年參戰的老兵英雄與軍民代表重返金門島追思先烈；今年八二三紀念日活動，因金防部忙於國軍漢光32號演習，而延到今天登場。林得祿和其他70位參與當年戰役的老兵齊聚太武山國軍公墓，遙祭當年並肩作戰弟兄。1050831

(中央社)