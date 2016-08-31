美河市案 北市：日勝生已交付款項
台北市政府捷運工程局今天說，北市府和日勝生公司就美河市案分配爭議，仲裁庭判定日勝生須給付北市府新台幣33.5億元，日勝生承諾不提撤銷仲裁判斷訴訟，7月25日已交付款項。
捷運局副局長陳耀維上午舉行「說明新店機廠聯合開發（美河市）仲裁判斷後續事宜」記者會表示，，為避免讓美河市案再度發生，正和業界尋求新合作關係，且已通盤檢討和日勝生合作的聯合開發案。
捷運局表示，美河市案仲裁結果7月11日出爐，仲裁庭判斷北市府權益分配比例由30.75％提高到45.4469％，日勝生需返還北市府33億5088萬3636元，日勝生也承諾不提撤銷仲裁判斷訴訟，並在7月25日交付款項。1050831
(中央社)
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