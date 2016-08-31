校園屋頂菜園豐收 學生營養午餐加菜
台北市建置田園城市公園屋頂，讓學生栽種，並為營養午餐加菜，副市長林欽榮等人今天早上，前往松山區三民國小屋頂，了解栽種狀況。
北市工務局公園處田園銀行網路平台資料統計，北市田園城市推廣計畫，去年至今，已闢建田園總面積8萬3176平方公尺，包括快樂農園、綠屋頂、市民農園等，實際參與栽種人數2萬5810人，田園銀行瀏覽人數也逾30萬人次。
工務局表示，有259所學校建置田園，讓學生親手種植，實踐田園城市願景。
副市長林欽榮等人今早前往三民國小，了解田園城市公園屋頂栽種狀況，他說，希望能把所有學校屋頂全面綠化，達到降溫、綠美化效果，今年已遴選25 所學校屋頂，建置田園基地。
公園處表示，推動田園城市，除了由政府擬訂方針外，最重要的還是需要民眾、學校師生及家長志工，以實際行動支持，才能永續經營。1050831
(中央社)
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