日本妹月經亂台灣中醫救援 日本醫稱奇

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1名26歲日本女性經期亂，得吃催經藥才能來，來了又血流不止，必須吃止血藥。她跨海到北醫附醫求治，吃中藥搭配薰臍，歷12次療程，月經恢復正常。圖為示意圖。中央社記者陳偉婷攝 105年8月31日

一名26歲日本女性經期亂，得吃催經藥才能來，來了又血流不止，必須吃止血藥。她跨海到北醫附醫求治，吃中藥搭配薰臍，歷12次療程，月經恢復正常。

中醫外治法會利用經皮膚或黏膜吸收方式，讓藥物作用傳到病灶，達到治療目的，舉凡膏貼、熱熨、臍療、藥浴都屬外治。

台北醫學大學附設醫院傳統醫學科婦科主任陳玉娟今天表示，人的肚臍除了表皮外，沒有皮下脂肪，若使用外治法，經過肚臍最容易被皮膚吸收，利用溫熱藥材讓藥氣通過體表，達到比較好的療效，且藥草的香味也可以透過鼻黏膜做芳療。

不過，傳統的薰臍會放艾條在肚臍上，但需要火點燃艾條，若患者不小心移動，艾條會滾落，可能就會燙傷，曾有患者被燙破衣服，且可能煙霧瀰漫。

北醫附醫傳統醫學科改良薰臍療法，將中藥材放在肚臍，改以遠紅外線治療儀及暖暖包，將溫熱藥氣帶入體內，臨床上運用在慢性、虛寒性疾患，如經痛、食慾不振、慢性骨盆腔炎、不孕等狀況。

陳玉娟曾收治一名日本女性，聞名跨海來求診。這名26歲女性荷爾蒙失調，從初經以來就要服用催經藥才能來經，月經來後又會持續一個月，必須吃止血藥才能停經，且好幾個月才來一次。透過中藥治療和薰臍，12次見效。

陳玉娟說，這名日本女性的媽媽很感謝台灣醫師，終於治好女兒，且日本醫師也很驚訝，很想知道「台灣醫師到底怎麼做的？」

除了調經、改善經痛，陳玉娟說，也曾收治一些女性想求子，但有慢性骨盆腔發炎、泌尿道發炎等狀況反覆發生，細菌感染不容易好，透過中藥治療、薰臍療法，也可以幫助藥物更容易運行到病灶，建立比較好的子宮環境。

陳玉娟說，薰臍也可以幫助調節腸胃功能，幫助營養吸收，很多家長擔心孩子長得瘦小，也會帶孩子做薰臍，營養吸收更好。

她表示，薰臍療法應就醫診斷，對症下藥，建議在醫療院所施做，若自行操作，劑量抓不準或次數太頻繁，可能就嘴破、便秘。

陳玉娟提醒，薰臍會促進代謝，做完後小便可能變多、容易排氣，建議做完後1、2天不要吃生食，如生菜沙拉、水果也要放涼再吃。1050831

(中央社)