樂陞收購破局 證期局：可能移檢調偵辦
百尺竿頭收購樂陞案破局，金融監督管理委員會證券期貨局副局長周惠美今天表示，收購人惡意違約，已涉及證券交易法中證券詐欺，會啟動措施，最後可能移給檢調偵辦。
至於是否有不法交易，周惠美說，金管會一直監視中，也啟動調查程序，如果有違法行為會移送給檢調單位。
日商百尺竿頭公開收購樂陞股票卻不履行繳款，為史上首宗公開收購違約交割。證期局表示，依規定收購價款須在今天支付給應賣人，但金管會與辦理股款交割的中國信託銀行聯繫後，股款無法如期交割，銀行在開盤前，退還專戶內投資人股票。
民主進步黨籍立法委員趙天麟上午在立法院舉行記者會表示，接獲知情人士爆料得知收購案必定會違約後，12日已向金管會檢舉，金管會置之不理；他呼籲行政院長林全應成立專案小組，調查是否有聯合坑殺情形。
他說，這件事嚴重打擊股市、投資環境，凸顯制度不夠周全、主管機關監理過程中還有能加強的地方。百尺竿頭資本額僅新台幣5000萬元，卻發動達48.64億元收購案，不符公司能力；樂陞獨立董事及經濟部投資審議委員會未能事先查證百尺竿頭資金能力，恐有明顯疏失。
出席記者會的周惠美表示，對趙天麟的檢舉沒置之不理，已高度關注，如要求百尺竿頭出具履行交割義務承諾書；應賣股票部分凌晨返還應賣人，證券投資人及期貨交易人保護中心也啟動應賣人損失賠償求償。
投保中心處長林俊宏表示，可能會受理投資人登記團體訴訟，主張後續民事責任，研議採取法律措施保護投資人；如果有受理的公告會在網站上發布，請受害投資人隨時注意網頁或公告，近期就有具體行動。1050831
(中央社)
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