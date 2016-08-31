二備金又編12.5億 北市：因應極端氣候
台北市政府市政會議昨天通過106年預算，第二預備金再度編列與今年相同、史上最高的12.5億元。對外界質疑市長柯文哲把二備金當個人小金庫，北市府今天表示，是為因應極端氣候。
柯文哲去年編列105年預算時，認為要促進效率，且為辦理世大運，因此編列史上最高二備金新台幣15億元，後被議會砍到12.5億元，但仍是史上最高，常遭外界質疑把二備金當私房錢在花。不過，昨天市政會議通過106年預算，二備金仍續編12.5億元，將送市議會闖關。
北市府副發言人劉奕霆上午受訪時表示，柯文哲希望二備金延續去年額度編列，在使用上也是依法使用，用途也有公告讓大家知道，因希望能順利推廣市政，所以延續去年額度。
媒體詢問，過去前市長馬英九跟郝龍斌的二備金都沒超過10億元？劉奕霆回應，是為因應極端氣候變化，才導致要編列12.5億元的二備金，使用上也是一切合法，沒有什麼太大問題。
依據台北市主計處網站公告，截至今年7月底，二備金已核准動支6.6億元，其中世大運相關項目僅2筆、花費2700多萬元；跟極端氣候相關的支出也僅一筆1400多萬元，且是進行去年蘇迪勒颱風損害復舊，並非今年災害。
其他二備金支出包括配合勞動基準法第56條修正後，足額提撥勞工退休準備金、赴日本考察市場改建、改善市政大樓茶水間、天空纜線清整專案的挖路埋管支出等。1050831
(中央社)
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