CM11戰車又出事 陸軍全面停用檢測

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陸軍第六軍團今天表示，542旅戰2營今天於北測中心實施戰力鑑測前試射歸正時，1輛CM11戰車砲管因不明原因自砲膛排煙器後方斷裂，所幸未造成傷亡，已全面停止射擊，進行檢測。

陸軍564旅一輛CM11勇虎式戰車日前在三軍聯訓基地演訓時，發生翻覆落河的外，造成4死事件。

陸軍說，542旅戰2營於北測中心實施戰力鑑測前試射歸正時，一輛CM11戰車於射擊第2發後，砲管因不明原因自砲膛排煙器後方斷裂，乘員均未受傷。

六軍團說，單位於射擊前已完成車輛、彈藥鑑濾，現同型戰車已奉陸軍司令部指示全面停止射擊，由本部專案小組配合司令部專案小組詳查肇因。1050831

(中央社)