技職登記分發缺額多 教部：尚在單招中

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四技二專登記分發日前放榜，一般生缺額逾1萬個。教育部今天表示，除了受少子化影響外，很多技專還在單獨招生中，要彙整註冊率後才知各校最後缺額。

少子化衝擊學校招生，105學年四技二專登記分發入學日前公布錄取結果，總名額5萬5412名，錄取3萬2133名，一般生部分，總名額4萬2227名，僅錄取3萬1940名，缺額超過1萬名。有媒體今天報導，根據記者自行統計，今年四技日間部登記分發缺額率超過5成的有21校。

教育部技職司專門委員張嘉育表示，今年招生主要受到少子化因素影響，導致招生缺額增加，但技專校院除了登記分發外，還有很多學校以單獨招生為主，9月中旬才會結束，之後也會請學校回報註冊率，進行整體檢討，目前的缺額狀況並非最後結果。

至於媒體報導中提到，今年南榮科技大學登記分發管道缺額率超過8成，張嘉育推測，可能與之前賣學歷弊案有關連。

張嘉育也表示，技專校院登記分發僅有各系錄取狀況，並無全校錄取結果公布，主因可能是希望避免影響後面管道的招生，而大學較早開始針對少子化進行名額調整，技專這一兩年才開始，名額調整較慢，加上很多工科學生可能先選擇就業，未必直接升學，因此技專校院缺額自然比高教多。1050831

(中央社)