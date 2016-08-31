辛巴威欲鋸掉犀牛角阻盜獵

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據英國廣播公司BBC報導，辛巴威一個野生動物保護組織說，為防止犀牛被盜獵，他們準備鋸掉辛巴威國家公園裡全部犀牛的犀牛角。

在亞洲，犀牛角被看作有藥物功效，每公斤價值6萬美元，以重量計比黃金和鑽石還貴。

辛巴威總共有700頭犀牛，去年就有50頭遭偷獵。有關方面透過加強巡邏、利用人造衛星技術和加緊情報搜集等手段來打擊非法捕獵，仍然無法阻止盜獵行為。

(旺報)