廈門正式重啟住房限購 9月5日起執行

廈門國土房管局公告：自9月5日起執行住房限購政策，對以下三種類型居民家庭，暫停在本行政區域內向其銷售建築面積144平方公尺及以下的普通商品住房：一、擁有2套及以上住房的本市戶籍居民家庭；二、擁有1套及以上住房的非本市戶籍居民家庭；三、無法提供購房之日前2年內在本市逐月連續繳納1年以上個人所得稅或社會保險證明的非本市戶籍居民家庭。

(旺報)