大陸首位女太空人劉洋 當選全國婦聯副主席
8月30日大陸全國婦聯十一屆五次執委會議在北京舉行，此次會議增補專兼職副主席3名，其中兼職副主席1名；增補書記處書記2名，其中掛職書記處書記1名。據官方消息，大陸人民解放軍太空人大隊太空人劉洋當選為全國婦聯兼職副主席。
劉洋1978年10月6日生於河南省鄭州市，2010年正式成為大陸第二批太空人。2012年3月，入選神舟九號任務飛行組員之一，執行神州九號與天宮一號載人交會對接任務。
(旺報)
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